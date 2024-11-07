Украина стала "полигоном" для разработки и испытания дронов. Об этом заявил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров на Киевском международном экономическом форуме.

По его словам, это может "обеспечить Европе перевес противостоянии с мировыми автократиями".

За время войны в Украине появилось более 1000 моделей БПЛА от более 500 производителей.

"Украина стала полигоном не только для технологий, но и формирования политики. Мы постоянно находимся на связи с бизнесом, анализируем его потребности, испытываем разные решения, открываем рынок и создаем наилучшие условия для предпринимателей", - заявил Федоров.

Он считает, что в следующем году Украине удастся сделать качественный шаг в производстве собственных ракет.

Напомним, о том, что в следующем году Украина будет иметь крылатые и баллистические ракеты собственного производства, сообщал ранее директор государственной компании "Спецтехноэкспорт" Алексей Петров.

Война в Украине идет уже 986-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.