В четверг, 7 ноября, в Украине идет 986-й день войны с Россией.

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Последние новости

10:35 В Соломенском районе Киева обломки "Шахеда" повредили торговые павильоны, был пожар.

Предварительно, сгорели около десяти торговых павильонов.

10:27 Новые видео последствий атаки дронов на Киев этой ночью.

09:46 В ряде районов Житомирской области аварийные отключения света из-за прилетов по энергетике, сообщает облэнерго.

09:38 Дрон летает низко над домами по Киеву. В столице тревога.

UPD отбой тревоги.

09:19 В Киеве снова воздушная тревога.

Предыдущая закончилась в 08:13. То есть у людей был всего час, чтобы переехать Днепр на метро.

09:09 Видео с места падения обломков беспилотника в Одессе.

09:05 Столпотворения в метро Киева из-за длительной ночной тревоги.

08:49 Россия нарастила производство дальнобойных беспилотников и теперь может выпускать до 50 штук в сутки.

Об этом в эфире телемарафона заявил эксперт по авиационному рынку Богдан Долинце.

По его словам, прогнозируется выход на ежедневное производство до 90 "Шахедов".

"Если в начале года говорилось, что россияне могут самостоятельно производить 10-11 "Шахедов" в сутки, летом было 17, а по последним данным речь идет об около 50 единиц в сутки. И по разным прогнозам это количество может составить до 80-90 единиц, что очень большое количество", - добавил он.

08:37 В Одессе после ночной атаки дронов пострадала многоэтажка в Хаджибейском районе, 14 автомобилей и газопровод.

07:59 Видео из Киева, над которым сегодня снова сбивали беспилотники.

Городской военный администрации заявляют, что обломки упали в шести районах столицы. Пострадали два человека.

07:44 Ночью в Киеве снова сбивали беспилотники. Как сообщают власти, их обломки упали в пяти районах города.

В Голосеевском районе пострадала квартира в многоэтажке, возник пожар на территории гаражей и СТО, повреждены четыре автомобиля.

В Печерском районе загорелся ресторан на 33-м этаже жилой высотки, было частичное разрушение строительных конструкций.

В Соломенском районе возник пожар на территории предприятия и склада, есть пострадавший.

Также обломки рухнули на медицинский центр, где был ещё один пожар.

В том же районе загорелось нежилое здание.

В Подольском районе горел жилой дом. В Оболонском пожар произошёл на крыше бизнес-центра.

07:32 В Киеве звучат взрывы. Ранее Воздушные силы ВСУ сообщали об атаке росийских ударных БПЛА на столицу.