В четверг, 7 ноября, в Украине идет 986-й день войны с Россией.
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Последние новости
10:35 В Соломенском районе Киева обломки "Шахеда" повредили торговые павильоны, был пожар.
Предварительно, сгорели около десяти торговых павильонов.
10:27 Новые видео последствий атаки дронов на Киев этой ночью.
09:46 В ряде районов Житомирской области аварийные отключения света из-за прилетов по энергетике, сообщает облэнерго.
09:38 Дрон летает низко над домами по Киеву. В столице тревога.
UPD отбой тревоги.
09:19 В Киеве снова воздушная тревога.
Предыдущая закончилась в 08:13. То есть у людей был всего час, чтобы переехать Днепр на метро.
09:09 Видео с места падения обломков беспилотника в Одессе.
09:05 Столпотворения в метро Киева из-за длительной ночной тревоги.
08:49 Россия нарастила производство дальнобойных беспилотников и теперь может выпускать до 50 штук в сутки.
Об этом в эфире телемарафона заявил эксперт по авиационному рынку Богдан Долинце.
По его словам, прогнозируется выход на ежедневное производство до 90 "Шахедов".
"Если в начале года говорилось, что россияне могут самостоятельно производить 10-11 "Шахедов" в сутки, летом было 17, а по последним данным речь идет об около 50 единиц в сутки. И по разным прогнозам это количество может составить до 80-90 единиц, что очень большое количество", - добавил он.
08:37 В Одессе после ночной атаки дронов пострадала многоэтажка в Хаджибейском районе, 14 автомобилей и газопровод.
07:59 Видео из Киева, над которым сегодня снова сбивали беспилотники.
Городской военный администрации заявляют, что обломки упали в шести районах столицы. Пострадали два человека.
07:44 Ночью в Киеве снова сбивали беспилотники. Как сообщают власти, их обломки упали в пяти районах города.
В Голосеевском районе пострадала квартира в многоэтажке, возник пожар на территории гаражей и СТО, повреждены четыре автомобиля.
В Печерском районе загорелся ресторан на 33-м этаже жилой высотки, было частичное разрушение строительных конструкций.
В Соломенском районе возник пожар на территории предприятия и склада, есть пострадавший.
Также обломки рухнули на медицинский центр, где был ещё один пожар.
В том же районе загорелось нежилое здание.
В Подольском районе горел жилой дом. В Оболонском пожар произошёл на крыше бизнес-центра.
07:32 В Киеве звучат взрывы. Ранее Воздушные силы ВСУ сообщали об атаке росийских ударных БПЛА на столицу.