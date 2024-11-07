Владимир Зеленский в очередной раз выступил против прекращения огня в войне с Россией, считая, что оно выгодно Москве.

"Прекращение огня – это прекрасная модель для РФ", – заявил украинский президент на пресс-конференции после встречи европейских лидеров в Будапеште.

Также он заявил, что верит в желание Трампа быстро закончить войну, "но это не значит, что так получится. Мы об этом (по теме завершения войны с Трампом - Ред.) пока не говорили. Надо больше времени".

Он назвал представителей стран, призывающих к прекращению огня в Украине, "диванными экспертами".

"Что касается сeasefire. Сначала прекращение огня, а потом посмотрим. Очень страшный вызов всем нашим гражданам. Кто вы такие? Ваши дети погибают? Они там гибнут? Это называется "диванные эксперты", люди, не пережившие войну. Пережившие ее в книгах и кино – это другая история. Люди, которые имеют общение с Путиным, но никогда с ним не воевали, – это и есть аналитика без глубокого понимания войны", – сказал президент на пресс-конференции в Будапеште.

Ранее Зеленский заявил, что замороженные $300 миллиардов российских активов принадлежат Украине.

"А можно нам взять $300 млрд, принадлежащих нам? Можно мы возьмем $300 млрд и купим на эти деньги во всех странах мира оружие? Можно мы сами будем решать, что с этими деньгами делать?" - сказал президент на пресс-конференции.

Как может повлиять избрание Трампа на войну в Украине, мы анализировали в материале Шанс на мир. Что означает победа Трампа для Украины.

Победивший на выборах старый новый президент США сделал войну в Украине одной из центральных тем своей предвыборной кампании.

Дональд Трамп обвинял Джо Байдена в том, что тот втягивает США в третью мировую войну, заявлял, что при нем Владимир Путин на Украину не напал бы, и обещал закончить войну за 24 часа. Его советники и кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс обрисовали и конкретный план, как Трамп может закончить войну: остановить боевые действия по линии фронта, фактически оставив России ее территориальные завоевания, и не брать Украину в НАТО.