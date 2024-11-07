Президент Владимир Зеленский заявил, что 300 млрд долл. замороженных российских активов принадлежат Украине.

"А можно нам взять $300 млрд, принадлежащих нам? Можно мы возьмем $300 млрд и купим на эти деньги во всех странах мира оружие? Можно мы сами будем решать, что с этими деньгами делать?" - сказал президент на пресс-конференции.

Также Зеленский в очередной раз выступил против прекращения огня в войне с Россией, считая, что оно выгодно Москве.

"Прекращение огня – это прекрасная модель для РФ", – заявил украинский президент.

Также он заявил, что верит в желание Трампа быстро закончить войну, «но это не значит, что так получится. Мы об этом (по теме завершения войны с Трампом - Ред.) пока не говорили. Надо больше времени».

Напомним, в конце октября страны "Большой семерки" согласовали механизм украинского кредита на 50 миллиардов долларов, выплачиваемого за счет доходов от замороженных российских активов.

Вашингтон предоставит Киеву 20 млрд долларов, примерно столько же внесет ЕС, а еще 10 млрд долларов ожидаются от Великобритании, Японии и Канады. Погашать кредит будут с доходов российских активов, которые оцениваются на уровне 2-3 миллиардов евро в год.