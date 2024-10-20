США готовы увеличить свой вклад в кредит Украине, который планируется погашать за счёт прибыли с замороженных активов России.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Ранее американцы планировали внести 15 миллиардов долларов из 50-ти. Теперь они согласны увеличить эту долю до 20 миллиардов. Остальные средства внесут другие страны "Большой семёрки".

Таким образом американцы хотят ускорить переговоры G7 по выделению этого кредита - на случай, если победу на выборах одержит Трамп.

"Переговоры о кредите ускоряются, поскольку западные чиновники хотят предоставить финансирование Киеву до конца года, понимая, что если Дональд Трамп победит на выборах в США в ноябре, помощь Вашингтона Украине может быть прекращена", - говорится в статье.

Напомним, ключевое условие американцев по этому кредиту - ЕС должен сделать автоматическим продление санкций против России, которые замораживают российские активы. Но эту инициативу блокирует Венгрия.

Обсуждать новые американские предложения министры финансов стран G7 будут на встрече в Вашингтоне 25 октября.

"Человек, знакомый с переговорами, сказал, что окончательное соглашение пока не достигнуто, и США всё ещё консультируются с членами Конгресса и Украиной о том, как будет погашен кредит", - пишет FT.

Ранее Politico сообщало, что обещанный Украине кредит на 50 миллиардов долларов за счёт замороженных российских активов оказался под угрозой.