Обещанный Украине кредит на 50 миллиардов долларов за счёт замороженных российских активов оказался под угрозой.

Об этом пишет профессор права и экономики в Высшей коммерческой школе Парижа Армин Штайнбах в колонке для Politico.

"То, что начиналось как многостороннее заявление о поддержке осаждённой страны, теперь превратилось в раздробленную и шаткую договорённость, терзаемую внутренними политическими и юридическими препирательствами. А сам кредит - изначально задуманный как безрисковый для кредиторов G7 - сталкивается с реальным риском провала, если не будут приняты срочные меры", - пишет он.

Напомним, сейчас всё уперлось в позицию Венгрии, которая обещает ветировать длительную заморозку активов РФ, необходимую для выделения Штатами и Европой этого кредита.

Пока ЕС намерен самостоятельно выделить Украине кредит на 40 млрд долл., но он будет регрессным. Это означает, что если российские прибыли окажутся недостаточными, Украина будет нести ответственность за 40 миллиардов долларов - "невыносимое бремя для экономики, и без того изуродованной войной". Также в перспективе это может лишить Украину доступа к кредитам МВФ.

Штайнбах резюмирует, что этот кредит должен был стать "символом единства Запада", а показал "растущую фрагментацию в поддержке Украины".

Ранее мы писали, что спикер Палаты представителей Джонсон заявил, что больше не хочет финансировать Украину.