Германия больше не будет отправлять тяжёлую военную технику в Украину. Об этом пишет Bild со ссылкой на источники немецком минобороны.

"Передача завершена", - приводит издание выдержки из внутреннего документа ведомства. Там говорится, что у Германии осталось еще почти 300 танков Leopard 2, а также БМП и гаубицы в неназванном количестве.

При этом в Берлине "не верят в то, что Украина в скором времени будет в состоянии" провести контрнаступление.

Также канцлер ФРГ Олаф Шольц во время последнего визита президента Владимира Зеленского в Берлин "не дал положительного ответа" на просьбы разрешить наносить удары вглубь России и поставить дальнобойные ракеты Taurus, а также ускорить прием Украины в НАТО. При этом отмечается, что канцлер не сказал категоричное "нет".

Материал при этом озаглавлен "Шольц отвергает Зеленского", а "план победы" Зеленского именуется "последним шансом Украины".

Кроме того источники Bild утверждают, что президент США Джо Байден не приехал на "Рамштайн", потому что не хочет высказываться на тему войны в Украине в преддверии выборов президента США (а заявления об урагане "Милтон" стали только отговоркой).

Напомним, во время визита Зеленского в Берлин канцлер Германии сообщил о передаче нового пакета военной помощи Украине на 600 млн евро, в который войдет пятая система IRIS-T SLM, танки и гаубицы.

А также анонсировал передачу до конца года совместного с другими странами еще одного пакета на 1,4 млрд евро.

Война в Украине идет уже 963-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 октября 2024 года в обновляемом онлайне.