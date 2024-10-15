Страны Персидского залива не поддерживают некоторые призывы Евросоюза по войне в Украине. Об этом пишет Politico.

Об этом свидетельствует проект совместного заявления по итогам завтрашнего саммита лидеров двух регионов в Брюсселе.

Данный саммит, первый в своем роде, призван продемонстрировать единство во всем, от торговли до энергетики и безопасности.

"Однако совместное заявление, распространенное в понедельник, вместо этого подчеркнуло напряженные споры между ЕС и странами Персидского залива по поводу войны России в Украине", - говорится в статье.

В частности, страны Персидского залива отказались от формулировок о прекращении материальной помощи России, обходе санкций, осуждении иранских военных поставок.

Однако стороны намерены совместно осудить массированные ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины, хотя Россия прямо не упоминается.

Напомним, глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза ещё не договорились о разблокировании 6,6 миллиардов евро для финансирования дальнейших поставок оружия Украине, но приблизились к этому решению.