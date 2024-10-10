Евросоюз, скорее всего, отложит обсуждение своего семилетнего бюджета 2028-2034, где будет заложена дальнейшая помощь Украине, до выборов в Германии, которые состоятся следующей осенью.

Об этом пишет Politico.

Для принятия бюджета ЕС необходимо единогласное решение, а достичь согласия по нему без участия самой богатой страны блока будет невозможно. Поэтому сейчас блок находится "в режиме ожидания".

"Мы не можем принять никаких решений, новых налогов или нового финансирования до голосования" в Германии, заявил дипломат ЕС.

Для Германии расширение бюджета ЕС или выпуск совместных долговых обязательств являются "чрезвычайно чувствительными вопросами" после постановления Конституционного суда о том, что использование остатков средств из фонда Covid на другие цели не является законным.

Таким образом, Германия, экономическая опора ЕС, оказалась "политически парализована" и, скорее всего, будет выступать против предложений Еврокомиссии увеличить евробюджет. А по итогам выборов к власти может вернуться более консервативный в финансовом отношении Христианско-демократический союз, членом которого является глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Издание напоминает, что подобный паралич был у ЕС в первой половине 2024 года из-за выборов в Европарламент. Большую часть года институты ЕС находились в "режиме бюрократической перезагрузки".

Напомним, послы стран ЕС согласовали кредит помощи для Украины за счёт активов РФ, но не продлили их блокировку.