ЕС выделяет Украине финансовую помощь. Иллюстративное фото - facebook.com/EuropeanCommission/

Послы стран Евросоюза согласовали выделение Киеву кредита в размере 35-ти миллиардов евро, который будет погашаться за счёт прибыли от замороженных российских активов.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в соцсети Х.

"Послы ЕС только что согласовали пакет помощи в размере 35 миллиардов евро для Украины на 2025 год", – написал он.

Вместе с тем Йозвяк добавил, что еврочиновники так и не смогли согласовать продление санкций против активов Центробанка РФ на 36 месяцев вместо шести месяцев – Венгрия выступает против такого решения.

Напомним, продление санкций против российского Центробанка на 36 месяцев является условием для выделения Украине кредита в размере 50 млрд долларов, который обязались предоставить участники "Большой семерки" (G7). Такое условие выдвинули США.

Снимок сообщения в Х

Ранее журнал Bloomberg писал, что Запад задерживает выделение Украине доходов от замороженных российских активов.

При этом США требуют, чтобы ЕС каждые полгода продлевал замораживание активов наряду с более широкими санкциями против Москвы, пока Кремль не согласится на "справедливый мир".

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