Послы стран Евросоюза согласовали выделение Киеву кредита в размере 35-ти миллиардов евро, который будет погашаться за счёт прибыли от замороженных российских активов.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в соцсети Х.

"Послы ЕС только что согласовали пакет помощи в размере 35 миллиардов евро для Украины на 2025 год", – написал он.

Вместе с тем Йозвяк добавил, что еврочиновники так и не смогли согласовать продление санкций против активов Центробанка РФ на 36 месяцев вместо шести месяцев – Венгрия выступает против такого решения.

Напомним, продление санкций против российского Центробанка на 36 месяцев является условием для выделения Украине кредита в размере 50 млрд долларов, который обязались предоставить участники "Большой семерки" (G7). Такое условие выдвинули США.

Ранее журнал Bloomberg писал, что Запад задерживает выделение Украине доходов от замороженных российских активов.

При этом США требуют, чтобы ЕС каждые полгода продлевал замораживание активов наряду с более широкими санкциями против Москвы, пока Кремль не согласится на "справедливый мир".