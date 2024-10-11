Чтобы обойти вето Венгрии на военную помощь Украине, Евросоюз хочет создать фонд, для которого нужно одобрение Венгрии.

Об этом пишет испанская газета El Pais.

Как пишет издание, ЕС рассматривает возможность создания нового фонда без участия Будапешта, поскольку правительство премьера Виктора Орбана уже почти 1,5 года блокирует выделение 6 миллиардов евро из Европейского фонда мира, которые должны были компенсировать странам ЕС поставки вооружений для Киева.

Однако для создания этого фонда необходимо единогласие всех 27 стран ЕС, включая ту же Венгрию.

Напомним, послы стран Евросоюза согласовали выделение Киеву кредита в размере 35-ти миллиардов евро, который будет погашаться за счёт прибыли от замороженных российских активов.

Война в Украине идет уже 961-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

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