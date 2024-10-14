Страны Евросоюза ещё не договорились о разблокировании 6,6 миллиардов евро для финансирования дальнейших поставок оружия Украине, но приблизились к этому решению.

Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель в ходе краткого интервью журналистам.

Напомним, накануне послы стран ЕС согласовали кредит помощи для Украины за счёт активов РФ, но не продлили их блокировку.

По данным корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка, еврочиновники так и не смогли согласовать продление санкций против активов Центробанка РФ на 36 месяцев вместо шести месяцев – Венгрия выступила против такого решения.

Будапешт не устраивает заморозка российских активов на 3 года вперёд, чтобы дать долгосрочную гарантию США – в правительстве считают, что Дональд Трамп в случае победы выступит против этого.

Ранее стало известно, что с целью обойти вето Венгрии на военную помощь Украине, ЕС хочет создать фонд, где не будет участвовать Будапешт.

Правительство премьера Виктора Орбана уже почти 1,5 года блокирует выделение 6 миллиардов евро из Европейского фонда мира, которые должны были компенсировать странам ЕС расходы на поставки вооружений для Киева.