Венгрия заблокирует выделение Украине кредита на 50 миллиардов евро из доходов от замороженных российских активов, чтобы помочь Дональду Трампу.

Об этом Politico.

Будапешт выступает против долгосрочной заморозки российских активов, что необходимо для выделения Евросоюзом и Штатами большого кредита под залог этих средств.

"Орбан придумал способ, как позволить Трампу, если он попадет в Белый дом на второй срок, вывернуться из кредита в $50 млрд. Это позволило бы Трампу соскользнуть с крючка, дав ему возможность сказать республиканским избирателям, что в случае избрания он не даст Украине ни цента", - пишет Politico.

Издание считает, что теперь Европа будет продвигать этот кредит самостоятельно, без участия США. В итоге затраты будут выше для той же Венгрии.

"Однако для Орбана это небольшая цена. Плюс для него в том, что он купит столь необходимую ему репутацию у своего друга-республиканца", - комментирует Politico.

Ранее газета El Pais писала, что Евросоюз хочет создать новый фонд военной помощи Украине, чтобы преодолеть вето Венгрии.