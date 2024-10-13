Сербия рассматривает возможность присоединения к БРИКС в качестве альтернативы вступлению в Европейский Союз.

Об этом в интервью немецкому Berliner Zeitung рассказал заместитель премьер-министра Сербии Александр Вулин.

По его словам, представитель Сербии приедет на XVI саммит БРИКС в Казани, который пройдет 22-24 октября.

Вулин сказал, что "было бы безответственным" не изучить все варианты, в том числе членство в БРИКС.

"Если членство в БРИКС привлекательно для других стран, таких как ОАЭ, Саудовская Аравия или Турция, то почему для Сербии ситуация должна быть иной? Так что нет никаких сомнений в том, что присоединение к БРИКС стало реальной альтернативой ЕС", - сказал Вулин.

Как мы сообщали, 8 октября Куба подала заявку на вступление в содружество БРИКС. Представитель МИД Кубы Карлос Перейра сказал, что БРИКС - "ключевой игрок в глобальной геополитике и надежда для стран Юга".

Незадолго до этого, в сентябре, заявку на вступление в БРИКС подала Турция. По мнению администрации президента Реджепа Тайипа Эрдогана, геополитический центр тяжести смещается от развитых экономик. Заявка в БРИКС отражает стремление Анкары развивать связи со всеми сторонами в многополярном мире, продолжая при этом выполнять свои обязательства как ключевого члена НАТО.