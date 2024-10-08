Куба подала заявку на вступление в содружество БРИКС.

Об этом заявили в Министерстве иностранных дел латиноамериканской страны.

Письмо направлено российскому лидеру Владимиру Путину, который сейчас возглавляет группу.

Представитель МИД Кубы Карлос Перейра в соцсети X заявил, что БРИКС - "ключевой игрок в глобальной геополитике и надежда для стран Юга".

Напомним, в сентябре заявку на вступление в БРИКС подала Турция. По мнению администрации президента Реджепа Тайипа Эрдогана, геополитический центр тяжести смещается от развитых экономик. Заявка в БРИКС отражает стремление Анкары развивать связи со всеми сторонами в многополярном мире, продолжая при этом выполнять свои обязательства как ключевого члена НАТО.



Также мы писали, что в октябре в Казани состоится саммит лидеров БРИКС, где могут обсудить китайский план по Украине.

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