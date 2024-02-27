После почти двукратного увеличения числа участников в январе, присоединения к БРИКС ожидают ещё 25 государств.

Об этом сообщает Bloomberg.

На саммите в Казани к объединению присоединятся новые члены, заявил посол ЮАР в России Мзувукиле Джефф Макетука. Встреча в столице Татарстана запланирована на октябрь.

Ранее американские журналисты сообщили, что в Кремле уверены, что углубление связей с Китаем и странами глобального Юга позволит России бросить вызов системе, в которой доминируют США и "подорвать Запад".

Об этом пишет издание The Washington Post со ссылкой на программные документы Кремля, а также на свои источники в российской власти и бизнесе.

Москву воодушевляет успех в отражении украинского контрнаступления, за которым последовал политический тупик на Западе. Также, по мнению Кремля, поддержка США израильского вторжения в сектор Газа нанесла ущерб репутации Вашингтона во многих частях мира.

"Официальные лица в Москве указывают на рост торговли с Китаем, военное сотрудничество с Ираном, дипломатические контакты в арабском мире и расширение группы БРИКС", - говорится в статье.

Известно, что после избрания нового президента Аргентина отказалась вступать в БРИКС, а также Саудовская Аравия пока не приняла окончательного решения о присоединении к геополитическому блоку.