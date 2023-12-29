Недавно избранный президент Аргентины Хавьер Милей в официальных письмах президенту России Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину отклонил приглашение стать участником БРИКС.

Об этом сообщает новостной портал Infobae.

"Хавьер Милей... несколько дней назад направил официальные письма Си Цзиньпину и Владимиру Путину, в которых объявил о выходе Аргентины из многостороннего форума БРИКС", - пишет портал.

Милей также сообщил о своем решении президенту Бразилии Луле да Силве, премьер-министру Индии Нарендре Моди и лидеру Южно-Африканской республики Сирилу Рамафосе.

БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. В последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили еще 23 государства. Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС в июне 2022 года.

По итогам саммита организации, прошедшего в августе в Йоханнесбурге, вступить в БРИКС с 1 января 2024 года официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия.

Вскоре после избрания Милея его старший экономический советник заявил, что Аргентина не присоединится к БРИКС с 1 января 2024 года.

Правда, Милей также говорил, что страна вступит в БРИКС в качестве "менее активного члена". Но, видимо, окончательно передумал.