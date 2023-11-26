Новоизбранный президент Аргентины Хавьер Милей смягчил свою риторику насчет БРИКС и согласился туда вступить. Но в качестве "менее активного члена".

Об этом пишет местное издание TN.

Команда будущего министра иностранных дел Дианы Мондино "всерьез анализирует возможность сохранения заявки на вступление в БРИКС, хотя и с очень низкой интенсивностью участия".

В августе Хавьер Милей заявлял, что будущее Аргентины с Израилем и США. Но теперь "либертарианец начал проявлять признаки умеренности своей речи, когда дело касается внешней политики, особенно в отношении Китая, Бразилии и БРИКС".

БРИКС - (BRICS — Brazil, Russia, India, China, South Africa) межгосударственное неформальное объединение стран России, Бразилии, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики (ЮАР) с целью экономического партнерства.

Ранее мы писали о том, что Аргентина отказалась от вступления в БРИКС.

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А также, кто такой новый президент Аргентины Хавьер Милей - противник абортов, папы римского и друг собак.