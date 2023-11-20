Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Хавьера Милея с победой на президентских выборах Аргентины и поблагодарил его за "чёткую позицию" поддержки с самого начала вторжения РФ.

Об этом украинский президент написал на своей странице в Х.

"Я надеюсь на совместную работу по укреплению нашего сотрудничества и восстановлению порядка, основанного на международном праве", - в частности, заявил Зеленский.

Со своей стороны Хавьера Милей не исключил возможность встречи с президентом Украины, отмечает издание Cope.

Оно напомнило, что Милей использовал тему войны в Украине в своей предвыборной агитации. Например, он говорил, что победа его оппонента Серхио Массы означала бы установление в Аргентине "тиранского" режима, подобного режиму Владимира Путина в РФ.

Также он критиковал Джо Байдена за "слабую" позицию в отношении Украины и хвалил Дональда Трампа, который выступает против поставок оружия Киеву.

"У меня есть позиция в поддержку Трампа, противоположная позиции Байдена, потому что по этим вопросам, как сказал Черчилль, "тот, кто становится на колени ради достижения мира, проигрывает". Его мир и он также унижен - вот что происходит", - говорил Милей ещё в статусе национального депутата от Буэнос-Айреса.

В феврале 2022 года, через сутки после вторжения РФ в Украину Милей заявил, что "когда у власти находится такой парень, как Байден, и сталкивается с такими опасными парнями, как Путин, такими как Россия или Северная Корея, это может стать пороховой бочкой". И опять хвалил Трампа.

"Характеристики Трампа не имеют ничего общего со слабыми характеристиками Байдена, хотя никто не знает, насколько хорош этот человек, позиция Трампа во многом соответствует позиции Никсона - человека, который излучал антикоммунизм", - заявлял Милей.

Также он приходил в местный парламент с флагом Украины (ниже на фото) и говорил о нежелании вести дела с "коммунистами": Китаем, Бразилией и РФ.

Напомним, после победы Хавьера Милея его старший экономический советник заявила, что Аргентина не присоединится к БРИКС с 1 января 2024 года, потому что сотрудничество с США экономически выгоднее.