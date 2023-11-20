На выборах президента Аргентины победил эпатажный кандидат - Хавьер Милей. Он считается ультраправым, а его прозвище - "экономист с бензопилой".

С победой Милея уже поздравил экс-глава Белого дома Дональд Трамп и заявил, что новый президент "сделает Аргентину снова великой".

Хавьер Милей требует не вступать в БРИКС, порвать отношения с "коммунистическими" Россией и Китаем, отменить национальную валюту, упразднить центробанк и перейти на доллар США.

Китай новый будущий президент называл "страной-убийцей".

Также он предлагает снизить уровень госрасходов и сделать минимальным вмешательство государства в экономику.

Прозвище "экономист с бензопилой" Милей получил, когда в начале предвыборной кампании вышел на сцену с включенной бензопилой, символизируя радикальные изменения, которые он планирует провести в страдающем от экономических проблем государстве.

Новый президент вступит в должность 10 декабря и пробудет на посту до конца 2027 года.

Его соперник Серхио Масса, бывший министр экономики, получил 44,24% голосов.

Аргентина - третья по величине экономика Латинской Америки, которая в целом контролируется левыми правительствами.

На видео - Хавьер Милей празднует свою победу (он набрал 55,75% голосов).

Напомним, 53-летний экономист Милей, баллотировавшийся от либертарианского блока La Libertad Avanza, часто носит кожаные куртки. За резкий стиль его сравнивали с бывшим президентом США Дональдом Трампом и бывшим лидером Бразилии Жаиром Болсонару.

Мы писали, что несколько лет назад Аргентина ввела валютный контроль, пытаясь стабилизировать рынки и справиться с углубляющимся финансовым кризисом в стране после обрушения курса песо.