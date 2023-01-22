На следующей неделе на саммите в Буэнос-Айресе Бразилия и Аргентина объявят о создании общей валюты, что в конечном итоге может привести к созданию второго по величине валютного блока в мире.

Об этом сообщил министр экономики Аргентины Серхио Масса в интервью Financial Times.

Две крупнейшие экономики Южной Америки намерены пригласить другие страны Латинской Америки присоединиться к этому плану.

Первоначально основное внимание будет уделено тому, как новая валюта, которую Бразилия предлагает назвать "sur" (юг), может стимулировать региональную торговлю и уменьшить зависимость от доллара США. Поначалу она будет действовать параллельно с бразильским реалом и аргентинским песо.

"Я не хочу создавать никаких ложных ожиданий. Это первый шаг на длинном пути, который должна пройти Латинская Америка", - сказал Масса.

По оценкам FT, валютный союз, охватывающий всю Латинскую Америку, будет представлять около 5% мирового ВВП. Крупнейший на данный момент валютный союз, евро, охватывает около 14% мирового ВВП.

Напомним, Хорватия с 1 января 2023 года присоединилась к Шенгенской и еврозоне, а евро стал официальной валютой страны.

Ранее "Страна" писала, как меняются валютные настроения в Украине на фоне продолжающегося роста курса доллара и активной его скупки населением.