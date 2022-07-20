Президент России Владимир Путин вновь заявил о "грандиозных изменениях", которые грядут в мире, а также обрушился на страны Запада (вновь заявив о "несправедливости модели тотального доминирования "золотого миллиарда"). Об этом он говорил, выступая на Форуме стратегических инициатив.

В частности, он акцентировал внимание на следующем:

Однополярное мироустройство было тормозом для развития, "идея доминирования "Золотого миллиарда" носит расистский и неоколониальный характер".

"Элиты золотого миллиарда панически боятся, что появятся другие центры принятия решений"

Успех Запада достигнут "во многом за счет грабежа других народов и не может предложить свою модель будущего";

"Грандиозные изменения" - необратимы, идет выработка "более справедливого социально ориентированного миропорядка"

В мировой истории наступает "новый этап" - "только суверенные государства смогут обеспечить динамику роста".

Ранее Путин рассказал о перспективах войны и мира, заявив, что "всерьёз ещё и не начинали ничего в Украине".

Также по данным Института изучения войны, Россия может угрожать ядерным оружием, чтобы сдержать контрнаступление Украины.

Тем временем война в Украине продолжается уже 147-й день. "Страна" следит за главными новостями 20 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 146-го дня войны. В Генштабе сообщали о боях на четырех основных направлениях: к северу от Харькова, к северо-западу от Славянска, к востоку от Северска и к востоку и югу от Бахмута. Виталий Ким заявил, что Николаев хотят закрыть на несколько дней и провести рейд против коллаборантов. Член делегации РФ на переговорах Леонид Слуцкий сказал, что условия переговоров будут ужесточены, если Украина решит их возобновить. Научный сотрудник фонда Карнеги Татьяна Становая в колонке для New York Times написала о том, что "Путин верит, что выиграет войну в Украине".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.