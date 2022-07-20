Известная украинская певица и волонтер Даша Астафьева посоветовала украинской телеведущей и блогеру Регине Тодоренко, которая умалчивает полномасштабную войну на родине, назвать сына Путиным. Об этом Астафьева написала у себя в сториз, узнав о намерении Регины назвать новорожденного сына Миром.

Поступок Тодоренко, которая стала мамой во второй раз и дала новорожденному сыну имя Мир, показался Астафьевой крайне лицемерным, поэтому она не сдержалась:

"Пока еще не поздно, советую рыгыне тодоренко новорожденного сына переименовать из "Мир" в "путин". Так лучше. Какого черта, ты чмоня, можешь даже произносить это слово", – опубликовала пост в сети Астафьева.

Напомним, ранее Тодоренко заявила, что в ее семье (Регина в браке с российским певцом, экс-участником группы "Smash" Владом Топаловым - Ред.) "наложено вето" на политические темы.

"Мы поняли, что нам тяжело прийти к консенсусу, мы с ним в разных положениях абсолютно. И позиции у нас не во всем совпадают. Мы наложили вето на любые политические разговоры, потому что это разрушает нашу семью, а мы очень хотим сплотиться, мы очень хотим быть вместе и дальше, и любить друг друга как в клятве - в радости, в болезни и в бедности, и в кризисе, и во всем остальном", - заявила Тодоренко.

По данным российских СМИ, несколько дней назад популярная телеведущая Регина Тодоренко стала мамой сына Мирослава. Он появился на свет в одной из клиник Канады, а на родах малыша присутствовал не только муж Регины Влад Топалов, но и их трёхлетний сын Миша.

Напомним, часть российских артистов открыто поддерживают и оправдывают вторжение России в Украину. Другие же российские лидеры мнений - телеведущие, артисты, блогеры, журналисты, - наоборот: публично осудили войну и даже вышли на акции протеста во многих городах России. Мы рассказывали, кто из звезд шоу-бизнеса в Украине и России высказался против войны 24 февраля.

Также сообщали, уехавший из РФ рэпер Face дал интервью Дудю о войне в Украине. В нем он раскритиковал Моргенштерна и Басту.

Тем временем война в Украине продолжается уже 147-й день. "Страна" следит за главными новостями 20 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 146-го дня войны. В Генштабе сообщали о боях на четырех основных направлениях: к северу от Харькова, к северо-западу от Славянска, к востоку от Северска и к востоку и югу от Бахмута. Виталий Ким заявил, что Николаев хотят закрыть на несколько дней и провести рейд против коллаборантов. Член делегации РФ на переговорах Леонид Слуцкий сказал, что условия переговоров будут ужесточены, если Украина решит их возобновить. Научный сотрудник фонда Карнеги Татьяна Становая в колонке для New York Times написала о том, что "Путин верит, что выиграет войну в Украине".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.