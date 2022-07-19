Полковник украинских ВВС Олег Макарчук, погибший 14 июля в Виннице от удара российскими ракетами "Калибр", и командир российской 20-й мотострелковой дивизии гвардии полковник Алексей Горобец, погибший 9 июля в Украине от удара "Хаймарсом", вместе учились в Минском суворовском училище.

Об этом сообщил журналист издания "Медиазона" Максим Литаврин в Твиттере.

"В один год выпустились из Минского суворовского училища, учились в одной роте в соседних взводах (наверное, были знакомы)", - написал он.

Макарчук погиб 14 июля в результате ракетного удара, нанесенного россиянами по Виннице. Он стал одним из трех погибших в Виннице офицеров ВВС Украины.

Минобороны России ранее заявляло, что ракетный удар наносился по зданию Дома офицеров в Виннице, где, по утверждению россиян, проходили переговоры командования ВВС Украины с западными поставщиками вооружений. Украинская сторона эти заявления не комментировала.

Между тем сегодня число жертв обстрела Винницы увеличилось до 25 человек. Скончалась врач из уничтоженной ударом медклиники "Нейромед". Когда прилетела ракета, женщина принимала пациентов. У нее остались трое детей.