В Виннице до 25 увеличилось число жертв ракетного обстрела. Сегодня в больнице скончалась врач-невролог Наталья Фальштинская.

Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.

По его словам, когда прилетела ракета, Наталья принимала пациентов в клинике "Нейромед".

Она мать троих детей.

Напомним, что также в Виннице после ракетного обстрела были разрушены 55 домов и 40 авто получили повреждения.

Мэр города пообещал, что семьям погибших жителей Винницы выплатят по сто тысяч гривен денежной помощи.

Также мэр Винницы рассказал, как город возвращается к жизни после ужасного обстрела.

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