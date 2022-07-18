Подводим и анализируем итоги 145-го дня войны.

Донбасс: два направления удара

На выходных западные аналитики заговорили о прекращении "оперативной паузы" в действиях российских войск. На самом деле настоящего затишья там и не было: боевые действия велись весь тот период, который назвали "оперативной паузой", но в последние дни активность как минимум по двум направлениям возросла.

Во-первых, речь идет о Северске – небольшом городе, который, однако, имеет важное значение как часть новой оборонительной линии Северск-Бахмут украинских войск, удерживаемой ВСУ после отступления из Лисичанска.

Соответственно, противник пытается эту линию прорвать, чтобы затем выйти на агломерацию Славянска и Краматорска с востока.

Сегодня в "ЛНР" заявили, что Северск взяли. В Украине этого не подтвердили, а Арестович заявил, что под Северском украинские войска, наоборот, наступают на противника, вытеснив его из двух-трех сел.

Взятие Северска не подтверждают и российские военные Телеграм-каналы. По их данным, сейчас еще ведутся бои за высоты возле города. Отметим, что Северск находится в низине, и если противник захватит господствующие высоты, то оборона города станет проблематичной.

Ожесточенные бои на этом направлении продолжаются. Так же, как и южнее, в направлении Бахмута и Соледара.

Второе направление, где активизировались российские войска - трасса Донецк–Константиновка к северу от Авдеевки.

В "ДНР" сегодня заявили, что уже контролируют эту трассу в двух местах: в районе Новобахмутовки и Каменки. А также что берут Авдеевку в полукольцо.

Подтверждений этому с украинской стороны не было. Но даже если трассу и перерезали, то это еще не означает окружения Авдеевки, а лишь блокаду ее с севера. Коммуникации с запада и юго-запада украинских войск в этом городе остаются не перерезанными в любом случае.

Но очевидно, что в окрестностях Донецка противник наращивает свою активность. Такую задачу поставил сегодня и министр обороны РФ Шойгу, который, как заявляет Минобороны, "проинспектировал" группировку "Восток". Ею, кстати, командует генерал Рустам Мурадов, который до того командовал российскими миротворцами в Нагорном Карабахе.

Кроме того, Шойгу объявил, что дал войскам команду сосредоточиться на борьбе с "высокоточным оружием ракетными и артиллерийскими средствами большой дальности противника".

"Хаймарсы" и артиллерия калибра 155-мм действительно являются сейчас проблемой для российской армии. Хотя в последнее время сообщений о поражении находящихся в тылу складов стало меньше (видимо, россияне стали их рассредотачивать), но сама угроза нанесения ударов по тылам, безусловно, сковывает ВР РФ в реализации их планов.

Так что внимание Шойгу к этой теме вполне понятно.

Другой вопрос, каким образом задача будет решаться. И тут вновь всплывает тема с беспилотниками.

Игры с беспилотниками

В последнее время одной из главных тем стали иранские беспилотники. Хотя Тегеран уже несколько раз заявил о том, что не собирается поставлять их российской армии, американцы продолжают через СМИ поднимать эту тему, заявляя, что такие планы существуют. Более того, уже называют даже конкретную цифру первой партии: три сотни дронов, о чем сообщает "Нью-Йорк Таймс".

Иранские беспилотники, хорошо зарекомендовавшие себя в конфликтах на Ближнем Востоке, – это одновременно средство и разведки, и точного нанесения удара. С их помощью можно выслеживать и уничтожать "Хаймарсы" и другую технику ВСУ.

Именно недостаток беспилотников в российской армии, по оценкам самих же российских экспертов, является одним из главных факторов для наступательных действий войск РФ, так как не позволяет эффективно вести контрбатарейную борьбу.

Поэтому тот факт, что американские СМИ регулярно пишут о беспилотниках из Ирана, вполне объясним: таким образом Вашингтон пытается либо устранить реальную угрозу, либо предотвратить потенциальную.

Седьмой антироссийский

Главы МИД Евросоюза вчера согласовали седьмой пакет антироссийских санкций. В том, что его в итоге примут, сомнений нет, – как и в том, что большого ажиотажа это принятие не вызовет.

Самая главная норма седьмого пакета – запрет на покупку российского золота (кроме ювелирных изделий). Учитывая, что в 2021 году РФ продала золота на 17 млрд долларов, эту норму нельзя считать формальной.

Если, конечно, забыть о том, что она просто законодательно оформляет уже случившееся: страны ЕС еще в первые месяцы войны перестали закупать российское золото, потому что ему закрыли доступ на главную мировую торговую площадку – лондонский оптовый рынок.

Впрочем, и до этого лишь 20% российского золота шло в ЕС, остальное продавалось в Китай, Индию и на Ближний Восток. Скорее всего, туда оно будет уходить и дальше, но дешевле.

"Погода работает на Путина"

Тем временем у Европы ко всем прочим проблемам появилась еще одна - жара.

"Погода работает на Путина", - пишет Bloomberg, рассказывая об аномальной жаре в Европе, которая сопровождается еще более жестоким по последствиям явлением - засухой.

Засуха, помимо проблем с урожаем, имеет и другое последствие - обмеление рек, что сказывается на производстве электроэнергии на ГЭС.

Из-за теплой и малоснежной зимы уровень воды в Рейне резко упал к началу весны, но таяние снега на некоторое время замаскировало кризис. С тех пор на большей части Европы выпадало очень мало дождей. Список европейских рек, пострадавших от засухи, длинный, включает Рейн, Эбро, Рону, По и другие артерии. Например, уровень воды в По - самый низкий за последние 70 лет.

Засуха имеет значение не только для производства электроэнергии на гидроэлектростанциях. Угольные электростанции в Германии полагаются на водные пути, такие как Рейн, для перевозки топлива на баржах. А французские атомные электростанции используют реки для охлаждения. Если генерация электроэнергии через ГЭС, ТЭС и АЭС будет остановлена, Европе останутся только ветер и солнечная энергия, которые также зависят от капризов погоды.

Так вот и получается, что погода играет на руку России, констатирует Bloomberg.

"Поэтому, оценивая, что произойдет дальше в энергетическом конфликте между Европой и Россией, следите за небом. И молитесь о дожде", - заключает свою публикацию агентство.