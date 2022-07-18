В США считают, что Иран может передать России несколько сотен беспилотников, которые армия РФ может использовать в войне в Украине.

Об этом пишет New York Times.

"Заявление Белого дома на прошлой неделе о том, что Россия хочет получить от Ирана сотни вооруженных и невооруженных разведывательных беспилотников для использования в войне в Украине, отражает необходимость Москвы как заполнить критический пробел на поле боя, так и найти долгосрочного поставщика критически важных боевых технологий", - пишет газета.

Источники NYT сообщают, что Иран готовится предоставить до 300 беспилотных аппаратов и уже в этом месяце начнет обучать россиян их использовать.

Срочность для Москвы ещё и в том, что беспилотники помогают вести борьбу против американских РСЗО, которые начали поступать Украине. По данным газеты, с их помощью удалось уничтожить около двух десятков складов и командных пунктов РФ.

Издание отмечает, что проблемы с БПЛА начались и в Украине. По данным аналитиков, российские средства радиоэлектронной борьбы свели на нет ранний успех американских и турецких беспилотников. По подсчётам британских экспертов, Россия уничтожает любой украинский разведывательный БПЛА максимум за неделю.

Напомним, ранее глава МИД Ирана Хосейн-Амир Абдоллахиан заявлял, что Иран не будет поставлять России оружие, чтобы не провоцировать дальнейшую эскалацию в Украине.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 145-й день. "Страна" следит за происходящим 18 июля в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как живут в Европе украинские беженцы на пятом месяце войны.