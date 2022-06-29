Чехия планирует передать Украине два беспилотных летательных аппарата Bivoj производства чешской компании, предназначенные для разведки.яч

Об этом сообщило информационное агентство ČTK.

Он оснащен высокоточной камерой видеонаблюдения. Его вес 25 кг, размах крыла - 3,3 метра. Может применяться для корректировки артиллерийской стрельбы.

Тем временем компания-разработчик, согласно агентству, в скором времени представит дрон, способный нести боевую нагрузку. Эта модель через несколько недель также может быть направлена в Украину.

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