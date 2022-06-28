Глава Минобороны Алексей Резников сообщил, что работа над реализацией проекта по строительству завода по производству "Байрактаров" в Украине продолжается.

Соответствующая договоренность с турецкой стороной была достигнута еще в 2021 году.

"В настоящее время продолжается коммуникация между оборонными ведомствами Украины и Турции, и мы продолжаем работу над реализацией проекта по строительству завода. Это планы среднесрочной перспективы. И они будут реализованы", - заявил Резников.

Напомним, по данным Резникова, производитель "Байрактаров" в ближайшее время сосредоточится на потребностях ВСУ.

Война в Украине продолжается уже 125-й день. Мы следим за главными новостями 28 июня в обновляемом материале.

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