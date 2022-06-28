Во вторник, 28 июня, в Украине идет уже 125-й день войны с Россией.

После захвата Северодонецка войска РФ все силы бросили на Лисичанск, наносятся авиаудары и работает тяжелая артиллерия.

Армия РФ усилила наступление к северу от Славянска. Сам Славянск под сильными обстрелами.

В районе Донецка сильно бомбили примыкающие к нему города, находящиеся под контролем ВСУ: Авдеевку, Марьинку и Красногоровку.

Вчера среди бела дня ракета ударила по торговому центру "Амстор" в Кременчуге Полтавской области, где находилось много людей. По словам Владимира Зеленского, более тысячи человек.

Также армия РФ обстреляла Харьков, где погибло четыре человека и было ранено - 15, среди них дети.

Подробнее о всех вчерашних событиях читайте в итогах за 27 июня.

Ниже хроника новостей за сегодня. Материал обновляется.

28 июня

07.25 Основное из утренней сводки Генштаба:

1. Идут бои на южных подступах к Лисичанскому НПЗ (Верхнекаменка на трассе Лисичанск-Бахмут).

2. Также в Луганской области противник наступал из захваченной Николаевки в направлении Спорного. Оба населенных пункта находятся по разные стороны упомянутой трассы. То есть россияне пытались перерезать дорогу здесь. По данным Генштаба, атака была отбита.

3. РФ ведет штурмовые действия в направлении Углегорской ТЭС в Донецкой области со стороны Мироновки, бои там продолжаются.

4. Была новая попытка захватить Павловку в Донецкой области (к востоку от Великой Новоселки). Штурм отбит.

07.15 Утренняя сводка и фото с места удара в Николаеве от ГСЧС.

В результате обстрела торгового центра погибли 18 человек (из которых 1 человек умер в больнице).

За медицинской помощью обратилось 59 человек, из них 25 были госпитализированы в больницу интенсивного лечения Кременчуга.

К работам от ГСЧС привлечены 440 человек (в том числе 14 психологов) и 70 единиц техники.

07.10 Обстрел Николаева утром произошел ракетами со стороны Херсона, сообщил мэр Александр Сенкевич.

07.02 Количество погибших в Кременчуге выросло до 18 человек, сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

06.30 Воздушная тревога в Николаеве утром продолжалась полтора часа. Мэр Александр Сенкевич подтвердил взрывы.

"Николаев!! В городе раздаются взрывы. Все в укрытии. Выясняем всю информацию" - написал он в Телеграм.

Подробностей пока нет.

06.00 Сообщают о прилетах в Николаевской области.

05.50 Спасатели продолжали работать на месте обстрела ТРЦ в Кременчуге и ночью. Фото ГСЧС.