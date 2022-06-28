В захваченном РФ Херсоне похитили мэра города Игоря Колыхаева. Об этом сообщила 28 июня его советница Галина Ляшевская на Facebook.

Отметим, что россияне "уволили" Колыхаева в конце апреля и "назначили" своим "мэром" Александра Кобца. Колыхаев после этого оставался жить в Херсоне.

Скриншот: Faceboook/Галина Ляшевская

Ранее мэр Херсона рассказывал об обстановке в городе после начала оккупации. Он оставался в Херсоне.

В мае он обращался к руководству страны, чтобы там разъяснили как теперь работать и будут ли считаться коллаборантами те, кто обеспечивает жизнь города. Зашедшие в Херсон россияне отстранили его от работы, назначив свою "администрацию".

Война в Украине продолжается уже 125-й день. Мы следим за главными новостями 28 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 124-го дня войны. 27 июня среди бела дня ракета ударила по торговому центру "Амстор" в Кременчуге Полтавской области, где находилось много людей. По словам Владимира Зеленского, более тысячи человек.

Также армия РФ обстреляла Харьков, где погибло четыре человека и было ранено - 15, среди них дети.

В Луганской области после захвата Северодонецка войска РФ все силы бросили на Лисичанск, там наносятся авиаудары и работает тяжелая артиллерия.

В Донецкой области армия РФ усилила наступление к северу от Славянска. Сам Славянск под сильными обстрелами.

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