Мэр Херсона Игорь Колыхаев, которого "уволили" россияне, но который остаётся в городе исполнять свои обязанности, попросил украинских журналистов узнать у руководства страны, будут ли считаться коллаборантами те, кто обеспечивает жизнь города.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

"От имени всех херсонцев хочу снова попросить помощи у журналистов. Благодарю, что сегодня в эфире всеукраинского канала меня впервые спросили о том, пришёл ли ответ из Офиса президента на наши запросы о том, как Херсону жить дальше, будет ли правительство считать коллаборантами нас всех – органы местного самоуправления, врачей, учителей, руководителей коммунальных предприятий, которые держат город на плаву и выполняют свои функции на пределе возможного и невозможного; тех, кто остался в Херсоне и дорожит им! Я ответил честно: из Офиса президента ответа до сих пор нет", – заявил Колыхаев.

После этого он еще попросил представителей СМИ помочь ему.

"Уважаемые журналисты, во имя спокойствия и уверенности всех херсонцев в том, что центральная власть ещё помнит о нашем существовании и тяжелейшем положении, попросите у Офиса президента ответов на жизненно важные для нас вопросы. Мы – Украина! Не бросайте нас, как и мы не бросаем родной украинский город", - призвал мэр.

В середине апреля градоначальник просил Зеленского дать указания, как ему дальше работать в оккупации.

Несколько дней он сообщал, что здание Херсонского горсовета захватили вооруженные люди.