Мэр Херсона Игорь Колыхаев сообщил, что вооруженные люди захватили здание горсовета.

Об этом он написал 25 апреля в своем Фейсбуке.

"Сегодня вечером в здание Херсонского горсовета вошли вооруженные, забрали ключи, сменили нашу охрану на свою. Я выехал в 19:45 – флаг Украины ещё был над мэрией", - сообщил мэр.

Как сообщала "Страна", месяц назад, в конце марта, над горсоветом оккупированного россиянами Херсона подняли огромный флаг Украины.

А уже в апреле Колыхаев в интервью "Стране" заявлял, что будет работать в городе до тех пор, пока на горсовете висит украинский флаг.

"В случае смены флага мы переходим на удаленную работу из некоего места, где мы сможем дальше коммуницировать с коммунальными предприятиями ради поддержания жизнедеятельности города", - сказал тогда Колыхаев.

Также он написал президенту Украины Владимиру Зеленскому письмо, где просил дать указания, как дальше работать в условиях оккупации. Учитывая, что законодательство позволяет объявить оставшихся в оккупированной местности чиновников коллаборантами, Колыхаев считает, что нужно регламентировать их работу.