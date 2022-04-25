Мэр Херсона заявил, что здание горсовета захватили вооруженные люди, но флаг Украины не сняли
Мэр Херсона Игорь Колыхаев сообщил, что вооруженные люди захватили здание горсовета.
Об этом он написал 25 апреля в своем Фейсбуке.
"Сегодня вечером в здание Херсонского горсовета вошли вооруженные, забрали ключи, сменили нашу охрану на свою. Я выехал в 19:45 – флаг Украины ещё был над мэрией", - сообщил мэр.
Как сообщала "Страна", месяц назад, в конце марта, над горсоветом оккупированного россиянами Херсона подняли огромный флаг Украины.
А уже в апреле Колыхаев в интервью "Стране" заявлял, что будет работать в городе до тех пор, пока на горсовете висит украинский флаг.
"В случае смены флага мы переходим на удаленную работу из некоего места, где мы сможем дальше коммуницировать с коммунальными предприятиями ради поддержания жизнедеятельности города", - сказал тогда Колыхаев.
Также он написал президенту Украины Владимиру Зеленскому письмо, где просил дать указания, как дальше работать в условиях оккупации. Учитывая, что законодательство позволяет объявить оставшихся в оккупированной местности чиновников коллаборантами, Колыхаев считает, что нужно регламентировать их работу.