Житель Херсона поделился со "Страной" своим опытом выезда из города несколько дней назад.

Приводим его рассказ.

"Приблизительно в конце марта мне стало известно, что из Херсона можно выехать на подконтрольную Украине территорию. Сначала в Телеграм-каналах появились новости о выезжающих из города колоннах. Позже я узнал от своего товарища, что он тоже смог выбраться. Тогда же я от него и узнал, каким примерно путём он ехал.

Выезжают люди, конечно, на свой страх и риск, поскольку никто официально никаких коридоров не давал, и официально мы закрыты на въезд и выезд. Поэтому изначально я не сильно спешил выезжать из Херсона. К тому же у меня нет своей машины.

Но так сложилось, что 20 апреля мои знакомые сообщили, что собираются выезжать из города на своих машинах, и предложили мне выехать вместе с ними. Я согласился.

Выезжали мы рано утром, в 6 утра. Чем раньше, тем лучше, потому что уже к 7-8 часам российские военные ставят свои блокпосты по всему городу и начинают проверять документы.

На выезде из города я увидел, как из наших машин сначала сформировалась одна колонна примерно из 30-50 машин, а потом чуть дальше мы упёрлись в другую пятикилометровую колонну из машин, стоявших в два ряда.

Машин стояло очень много. Ходили разговоры о том, что кто-то с кого-то собирает деньги за выезд, но лично я ничего не платил, здесь ничего сказать не могу. Слышал только то, что волонтёры вывозят на своих машинах людей по 5 тысяч гривен с человека.

К главному пункту пропуска российских военных из Херсона, в районе посёлка Молодёжное возле клеверной развязки, мы смогли добраться только к 15 часам. Всё это время мы стояли в колонне и продвигались, по сути, только за счёт возвращающихся обратно в город машин. В итоге из всей этой колонны осталась примерно половина. Сразу после этого пункта пропуска стоит другой блокпост. На нём российские военные вручную записывают данные водителя.

Так как второй блокпост мы смогли преодолеть только к 16 часам, перед нами стал выбор: либо мы двигаемся дальше и ночуем в полях, либо возвращаемся и пробуем в другой день. Мы бы поехали дальше, но поскольку с нами ехал трехлетний ребёнок, родители решили всё же вернуться обратно.

На следующий день утром появилась информация, что из города активно выпускают, поэтому мы быстро сели в машины и поехали. Выехали в 11 утра и уже к 12 пересекли два блокпоста и поехали в направлении Дарьевки.

В Дарьевке на блокпосту нас никто особо не проверял, поэтому мы проехали свободно. Затем мы стали в 10-километровую колонну где-то в полях. Она фактически не двигалась. Только где-то после 18 часов колонна тронулась с мертвой точки, и мы поехали дальше.

В полях мы проехали ещё два блокпоста. Затем в районе посёлка Новокондаково перед переправой на Снегирёвку мы остановились на ночёвку, потому что ночью через мост не пропускают.

В 1:40 по нашему сектору ударили "Градами". Скажу честно, очень сильно испугался, думал под машину залезть.

Проснулись мы где-то в 5 утра и увидели ещё одну колонну машин, которая очень быстро двигалась в сторону Снегирёвки. Мы быстро вскочили и встроились в эту колонну, чтобы проехать понтонный мост. На мосту стояли двое российских военных, никого не проверяли, просто пропускали. На выезде со Снегирёвки тоже никого не останавливали, всех пропускали. Эти два блок блокпоста мы проехали очень быстро. Думаю, это из-за того, что мы ехали довольно рано. Затем мы выехали из города и через несколько километров ещё один российский блокпост. Там просто стояли два российских военных, ничего не проверяли, машины мимо них проезжали.

И уже буквально через 1 км от них, как ни странно, мы увидели украинский блокпост.

Российский и украинский блокпосты друг от друга на очень небольшом расстоянии находились. Ну и дальше уже через украинские блокпосты мы добрались до Николаева.

В целом, из Херсона можно двигаться в трех направлениях: в Николаев через Дарьевку, в Запорожье и в Крым. Каждый сам выбирает, куда выезжать.

Однако буквально сегодня я узнал, что с 23 апреля на Снегиревку россияне уже перекрыли проезд. Некоторое время выезжали на Кривой Рог. Но с сегодняшнего дня и туда, как говорят, проезд закрыли".

Ранее "Страна" рассказывала, как живут люди на захваченном юге Украины.

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