В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 21 апреля, в которой сообщается, что российские войска продолжают обстрелы украинских городов и наступают на Донбассе.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное в вечерней сводке Генштаба:

Противник продолжил наступательные действия с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей. В то же время не прекращаются ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры на всей территории Украины. На Донецком и Таврическом направлениях противник пытался взять под полный контроль Мариуполь. Продолжал наносить авиационные удары и предпринимал попытки штурмовых действий в районе морского порта и завода "Азовсталь". На Южнобужском направлении продолжаются обстрелы Николаева, противник пытается улучшить тактическое положение и приблизиться к городу, успеха нет. В Херсонской области россиянами ведется подготовка к проведению 1 мая так называемого "референдума". А в период 2-10 мая – "перепись населения". Местным жителям запрещено перемещение между населенными пунктами.

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