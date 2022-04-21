Президент Украины Владимир Зеленский назвал ситуацию в Мариуполе "плохой", но отрицает полный захват города, как об этом заявили в РФ.

Об этом он заявил на брифинге после встречи с лидерами Испании и Дании.

"Большую часть Мариуполя россияне захватили, есть часть города, на которой находятся украинские военные. И пока они там остаются. Ситуация сложная, ситуация плохая. Со вчерашнего дня она не изменилась", - сказал Зеленский.

По его словам, заблокированными на "Азовстали" оказались несколько тысяч военных и гражданских, в основном женщины и дети. Еще около 120 тысяч людей в целом заблокированы во всем Мариуполе.

Зеленский добавил, что Киев постоянно работает над организацией гуманитарных коридоров, однако россияне начали блокировать этот процесс. К тому же РФ отказалась от предложения обмена в Мариуполе по формуле "раненых на раненых".

Кроме того, президент не исключил, что деблокада Мариуполя может произойти военным путем, однако для этого нужно больше сил.

"Есть военный путь. К нему нужно готовиться, и мы готовимся быть мощными. И здесь нужна помощь наших партнеров. Самим нам сложно", - сказал Зеленский.

По его мнению, дипломатический и гуманитарный пути решения проблемы быстрее, чем военный.

Параллельно с выступлением Зеленского, в Мариуполе происходит бомбардировка и обстрел территории "Азовстали".

Об этом заявил советник мэра Мариуполя Андрющенко.

Также , по его словам, проходят бои в районе трамвайного депо, находящиеся на значительном расстоянии от территории "Азовстали".

Напомним, что после объявления Шойгу о "взятии" Мариуполя военную технику "ДНР" перебрасывают на другие участки.

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