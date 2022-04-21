Михаил Подоляк в комментарии "Стране" заявил, что вопрос переговоров в Мариуполе ещё не решён.

Украинская сторона пока лишь выразила готовность туда приехать ради освобождения мирных граждан и военных. Но неясно, согласится ли на такой формат Россия.

"Ребята из "Азова" обратились к нам. Готовы ли мы приехать в Мариуполь и там провести переговоры и их забрать? Конечно, и я, и Давид - мы готовы выехать туда. Чтобы забрать всех наших парней. Будет ли реакция российской стороны - посмотрим", - отметил Подоляк.

Состоятся ли эти переговоры и если да, то когда - пока неизвестно.

Вечером 20 апреля Подоляк написал в соцсети о готовности ехать в Мариуполь и без всяких условий освобождать военных и мирных жителей.

"Да. Без всяких условий. Готовы провести специальный раунд переговоров в Мариуполе. Один на один. Два на два. Чтобы забрать наших ребят, азовцев, военных, гражданских, детей, живых и раненых. Всех. Ибо они свои. Ибо они в сердце моем. Навсегда. Без вариантов", - написал чиновник.

Затем готовность отправиться в Мариуполь подтвердил Давид Арахамия.