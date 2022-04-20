Советник руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака Михаил Подоляк сообщил о намерении провести переговоры с российской делегацией в Мариуполе для освобождения военных и гражданских из "Азовстали".

Об этом Подоляк написал 20 апреля в своем Твиттере.

"Да. Без всяких условий. Готовы провести специальный раунд переговоров в Мариуполе. Один на один. Два на два. Чтобы забрать наших ребят, азовцев, военных, гражданских, детей, живых и раненых. Всех. Ибо они свои. Ибо они в сердце моем. Навсегда. Без вариантов", - написал чиновник.

Между тем в самом "Азове" ставят России условия: по словам заместителя командира полка Святослава Паламаря, украинские военные не согласны на сдачу в плен. Они готовы эвакуироваться в третью страну или при ее содействии, при этом сохраняя личное стрелковое оружие.

Ранее "Страна" приводила заявление Виктории Нуланд о том, что государства - союзники по НАТО могут принять участие в организации безопасного выхода мирных жителей из Мариуполя. "Была некоторая надежда, что россияне могут разрешить" безопасный выход для мирных жителей и раненых солдат из Мариуполя, заявила представитель Госдепартамента США, добавив, что, по ее пониманию, "если это произойдет, к процессу подключатся союзники по НАТО".