Командир 36-й бригады морской пехоты Сергей Волына призвал Украину, США, Турцию и Британию спасти остатки сил ВСУ на "Азовстали", а также находящихся там мирных жителей.

Обращение он опубликовал в Facebook.

"Это может быть нашим последним обращением. У нас, возможно, остались считанные дни или часы", - заявил Волына.

По его словам, на заводе уже более 500 раненых и сотни мирных жителей. Он просит организовать для них эвакуацию в третьи страны.

Ранее командир морпехов писал в Facebook, что город нужно либо деблокировать военным путем, либо создать путем дипломатии коридор для выхода гарнизона.

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