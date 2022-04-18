В сети опубликовано видео ударов тяжелыми бомбами по мариупольской "Азовстали"
В сети появилось видео ударов по металлургическому комбинату в Мариуполе "Азовсталь".
Снятый беспилотником ролик публикуют российские Телеграм-каналы.
По их данным, на комбинат, где обороняются части ВСУ и отдельного отряда Национальной гвардии специального назначения"Азов", сбрасывают сверхтяжёлые бомбы.
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