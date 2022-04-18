Советник главы Офиса президента Алексей Арестович объяснил, почему возможный захват Мариуполя российскими войсками будет победой Украины. Он считает, что таким образом Украина будет способна "диктовать свои условия".

Об этом он сообщил в эфире телемарафона.

"Они говорят, что их главная задача - разгромить националистические батальоны. То есть, взять окончательно Мариуполь. Но президент сказал, что если защитники Мариуполя будут уничтожены, то Украина выйдет из переговоров. Будем добивать, уничтожать, пока последний подонок не погибнет тут на нашей земле. А это уже совершенно другое дело, это Украина будет диктовать свои условия. И им нечего ответить, у них кризис и страшная политическая катастрофа, они не знают, как выходить из этой ситуации, прежде всего – на "внутреннем рынке". И все, это победа Украины на самом деле", – заявил Арестович.

Ранее Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что скоропостижная кончина президента России Владимира Путина не в интересах Украины.

Напомним, что война в Украине продолжается уже 54-й день. "Страна" следит за происходящим 18 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали, чем закончилось для Украины 17-е апреля. Россия продолжала стягивать войска в Харьковскую область и на Донбасс. Мощные обстрелы были в Харькове, в результате погибли пять человек. Самая напряженная ситуация складывалась в Мариуполе, где украинские силы продолжают оборону в окружении.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 53-го дня войны в Украине.