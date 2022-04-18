Представитель полка "Азов" Владислав Соболевский заявил, что военные полка, которые закрепились в Мариуполе на "Азовстали", ожидают, что по ним россияне будут бить тяжёлыми фугасными бомбами, сбрасываясь их со стратегических бомбардировщиков.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

"Страшные бомбы, которые изготавливал, возможно еще Сталин - ФАБ-3000. 3000 - означает три тонны", - сказал Соболевский и призвал власти провести операцию по деблокаде города.

"Если Мариуполь падет, это будет страшнее Иловайска и других трагедий", - сказал Соболевский.

Напомним, ранее сообщалось, что на заводе "Азовсталь" в Мариуполе прячутся гражданские, среди них женщины, старики и грудные дети.

Также мы писали, что защитники Мариуполя заявили, что будут стоять до конца.

Вместе с тем, по данным разведки Британии, сопротивление Мариуполя замедляет продвижение сил РФ в других направлениях.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 54-й день. "Страна" следит за происходящим 18 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали, чем закончилось для Украины 17-е апреля. Россия продолжала стягивать войска в Харьковскую область и на Донбасс. Мощные обстрелы были в Харькове, в результате погибли пять человек. Самая напряженная ситуация складывалась в Мариуполе, где украинские силы продолжают оборону в окружении.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 53-го дня войны в Украине.