На заводе "Азовсталь" в Мариуполе прячутся гражданские. Среди них женщины, старики и грудные дети
Начальник патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин заявил, что на заводе "Азовсталь" находится большое количество гражданских.
Об этом Вершинин сказал в комментарии mrpl.city.
"В том числе женщины, дети, старики и грудные дети", - заявил полицейский.
По его словам, люди прятались на "Азовстали" от обстрелов. Теперь завод, где находится последняя крупная группировка ВСУ в городе, штурмуется российскими войсками.
Журналист Андрей Цаплиенко добавляет, что внутри "Азовстали" сидит более тысячи женщин и детей.
Также публикуется видео с девочкой Алисой, которая, как утверждается, сидит в бункере на "Азовстали".
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