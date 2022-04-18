Начальник патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин заявил, что на заводе "Азовсталь" находится большое количество гражданских.

Об этом Вершинин сказал в комментарии mrpl.city.

"В том числе женщины, дети, старики и грудные дети", - заявил полицейский.

По его словам, люди прятались на "Азовстали" от обстрелов. Теперь завод, где находится последняя крупная группировка ВСУ в городе, штурмуется российскими войсками.

Журналист Андрей Цаплиенко добавляет, что внутри "Азовстали" сидит более тысячи женщин и детей.

Также публикуется видео с девочкой Алисой, которая, как утверждается, сидит в бункере на "Азовстали".

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