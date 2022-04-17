В воскресенье, 17 апреля, идет уже 53-й день войны в Украине.

Противник удерживает позиции под Изюмом, наносит удары по Торецку, перемещает силы в направлении Северодонецка, готовится атаковать Барвенково и Славянск, пытается штурмовать Курахово и Авдеевку, также под ударом - Лозовая, откуда городские власти просят население немедленно эвакуироваться.

Пока что полномасштабному наступлению России на Донбассе мешают затяжные дожди. Также интенсивные обстрелы продолжаются в Харькове и Мариуполе, где сейчас самая сложная ситуация и где власти предполагают вероятность второго Иловайска.

В Николаеве катастрофическая ситуация с водой, а в Херсонской области оккупанты готовятся провести "референдум", для которого собираются закрыть на въезд и выезд областной центр и отключить всю связь.

Вместе с тем все больше украинцев едут на родину в преддверии Пасхи, несмотря на многочисленные предупреждения властей о том, что возвращаться в Украину еще рано.

Что показал 52-й день войны - читайте в нашем материале.

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Ниже хроника событий 17 апреля. Материал обновляется.

17 апреля

08:48 График эвакуационных поездов на сегодня, 17 апреля:

22:30 – 179/180 Днепр – Киев-Пасс.;

16:30-234/233 Покровск-Чоп;

23:30-233/234 Чоп-Днепр;

14:30 – 220/219 Львов – Запорожье-1;

11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов;

11:30 – 209/210 Харьков-Пас. - Ивано-Франковск;

08:40 В Украине по состоянию на сегодня от боевых действий погибло 202 ребенка, еще 361 ранен.

08:33 Северная Корея испытала новую ракету. На этот раз тактическую, но способную нести также и ядерный заряд. На испытания присутствовал Ким Чен Ын.

08:12 В Украине власти продолжают обсуждать ограничения на русский язык в школах.

Вчера вечером языковой омбудсмен Креминь предложил запретить его изучение.

А вот образовательный омбудсмен Горбачов предлагает следующую схему:

"Каждый урок русского, если он будет, должен начинаться со слов и должен быть большой плакат, где большими буквами написано: "Россия – страна-агрессор, Путин – военный преступник, Россия виновна в геноциде украинского народа"", - заявил правозащитник в эфире телемарафона.

08:11 На сайте Белого дома продаются коллекционные монеты с лицом Владимира Зеленского.

На одной монете он изображен с Байденом, на второй - во время обращения к американскому Конгрессу.

Цена монеты - сто долларов.

07:36 Ситуация в Луганской области от губернатора Сергея Гайдая.

Ночью в Северодонецке загорелись четыре многоэтажки, в Новодружеске уничтожен дом.

Также сообщается об одном раненом в Кременной.

07:27 Путин уверен в успехе в своей военной кампании в Украине - даже после того, как российские войска покинули северную часть страны.

Об этом в интервью телеканалу NBC заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер, недавно побывавший в Кремле.

"Он считает, что выигрывает войну", - заявил Нехаммер.

"Я думаю, что у него сейчас своя собственная логика войны. Он считает, что война необходима для гарантий безопасности Российской Федерации. Он не доверяет международному сообществу. Он обвиняет украинцев в геноциде на Донбассе", - добавил канцлер.

07:20 Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное:

- продолжается переброска российских сил в Украину. Они накопили значительное количество боеприпасов.

- в Мариуполе противник наносит авиаудары и проводит штурм в районе морского порта. Не исключена высадка морского десанта.

- за сутки украинская ПВО сбила шесть крылатых ракет.

07:06 Евросоюз работает над "умными механизмами", чтобы нефть попала в следующий пакет санкций против России.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет Reuters.

По ее словам, ограничения могут затронуть и "Сбербанк", через который идут расчеты за поставки газа и нефти в Европу. И который под санкции ЕС поэтому не попадал.

"Мы смотрим дальше на банковский сектор, особенно на "Сбербанк", на долю которого приходится 37% российского банковского сектора", - рассказала глава Еврокомиссии.

06:56 В Украину начало прибывать оружие из последнего пакета американской помощи, пишет CNN.

Речь о поставках на 800 миллионов долларов. В этом пакете США впервые согласились предоставить Киеву тяжёлое вооружение.

В том числе - 11 вертолетов Ми-17, 18 155-мм пушек Howitzer и еще 300 дронов Switchblade.

06:50 Сообщается о взрывах в Киеве.

06:49 Российское минобороны предложило украинским силам на заводе "Азовсталь" сдаться в обмен на сохранение жизни.

С 6 часов утра в РФ предложили начать режим тишины и сигнализировать об этом поднятием флагов по периметру завода: красных с российской стороны и белых - с украинской.

Время для сдачи в плен - с 6 утра до часу дня.

Пока ни Украина, ни заблокированные в Мариуполе силы ВСУ на эти предложения официально не реагировали.