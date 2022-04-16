Несмотря на войну в Украине не будут сокращать социальные расходы. Выплаты пенсий и пособий являются приоритетными.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко на телемарафоне.

"Я не предвижу каких-либо задержек и сокращений социальных расходов. Обычно нужно усиливать адресность этих расходов, верификацию, чтобы это было справедливо - те, кто имеют поддержку со стороны государства, чтобы ее получали, а не злоупотребляли этим", - отметил он.

По его словам, расходы социального блока являются приоритетными, как и военные. Он добавил, что на 100% будут обеспечены расходы, относящиеся к пенсионному обеспечению, социальной защите, образованию, здравоохранению.

"Эти расходы приоритетны и должны быть обеспечены в полной мере", - подчеркнул он.

Ранее в Офисе президента заявили, что во втором квартале этого года ожидается существенное недовыполнение госбюджета, а начиная с мая допускается возможность временного сокращения отдельных социальных расходов.

Тем временем война в Украине продолжается уже 52-й день. "Страна" следит за событиями 16 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 51-й день войны. Наступление, которого все ожидают на востоке или юге Украины, пока не началось. Наиболее интенсивные бои продолжаются в Мариуполе. Не утихают обстрелы в Луганской и Донецкой области, в Харькове. Ночью пострадала Полтавская область. Были слышны взрывы во Львове.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 51-го дня войны в Украине.