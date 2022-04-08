Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что оевидным является то, что продолжительная война вызовет сложные последствия для Украины и ее экономики.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

При этом, по его мнению, в Украине не ожидается гиперинфляции.

"Мы не печатали денег, мы не переживаем из-за гиперинфляции. У нас есть средства военных облигаций. Сегодня бизнес выкупает эти бумаги. Сегодня более 40 млрд привлечено в бюджет благодаря этому инструменту, это дает нам средства чтобы компенсировать дефицит бюджета, который возникает из-за войны", - заявил Шмыгаль.

Ранее мы писали, что во втором квартале 2022 года ожидается существенное недовыполнение госбюджета, а начиная с мая допускается возможность временного сокращения отдельных социальных расходов.

Также "Страна" рассказывала, что из-за войны Украина ежедневно теряет по 2 млрд грн. Потери инфраструктуры составляют $4,25 млрд в день.

Война в Украине продолжается уже 44-й день. Мы следим в обновляемом материале за тем, что происходит 8 апреля на военном и политическом фронте.

"Страна" анализировала главные события 43-го дня войны. Все громче начали звучать прогнозы о большом сражении на Донбассе, из региона массово уезжают люди. А представитель президента Турции Реджепа Эрдогана заявил, что не ожидает серьезного прорыва в переговорах между Москвой и Киевом в ближайшую неделю.

Также мы писали о том, как в Украине начал работать закон о труде в военное время.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, с какими проблемами сталкиваются украинские беженцы.