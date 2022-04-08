7 апреля россияне нанесли удар с вертолета по Угледару, а также удаленный ракетный удар по Славянску. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

По его словам, в результате обстрелов: в Славянске ранен 1 человек, повреждено более 10 домов. В Угледаре известно об 1 раненом, больших количества разрушений, а в Марьинской громаде ранены 4 человека, повреждены 2 дома.

Также сообщается, что сегодня утром под удар попала Авдеевская громада - уже известно об 1 погибшем и 1 раненом человеке, повреждено по меньшей мере 5 домов.

"На Марьинском направлении бои идут, ситуация на фронте не изменилась. На Авдеевском направлении россияне за сутки предприняли несколько попыток атаковать – все они были отбиты. Также враг пытается атаковать на Очеретинском, Марьинском, Торецком и Бахмутском направлениях. Безуспешно", - сообщил Кириленко.

Скриншот: Facebook/Павло Кириленко

Фото: Facebook/Павло Кириленко

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