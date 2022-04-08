Британская разведка сообщает, что российские войска в настоящее время полностью выведены из северной части Украины в Беларусь и Россию. Как минимум часть этих сил будет переброшена на восток Украины для атак на Донбассе.

Отчет разведки опубликован в Twitter Минобороны Британии.

Разведка считает, что многим из этих сил потребуется значительное пополнение, прежде чем они будут готовы к переброске дальше на восток. При этом любая массовая передислокация с севера, вероятно, займет как минимум неделю.

Вместе с тем в Минобороны Британии заявили, что обстрелы городов на востоке и юге продолжаются, и российские войска продвинулись дальше на юг от стратегически важного города Изюм, который остается под их контролем.

Напомним, в США прогнозируют, что война в Украине растянется на несколько лет.

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Война в Украине продолжается уже 44-й день. Мы следим в обновляемом материале за тем, что происходит 8 апреля на военном и политическом фронте.

"Страна" анализировала главные события 43-го дня войны. Все громче начали звучать прогнозы о большом сражении на Донбассе, из региона массово уезжают люди. А представитель президента Турции Реджепа Эрдогана заявил, что не ожидает серьезного прорыва в переговорах между Москвой и Киевом в ближайшую неделю.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, с какими проблемами сталкиваются украинские беженцы.