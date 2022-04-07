Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли дал прогноз, согласно которому война в Украине будет долгой. Также он рассказал, какой представляет себе победу Киева.

Об этом Милли сообщил на заседании Сената.

"Война России с Украиной будет долгой и изматывающей", - предрек генерал.

Он считает, что Украина не будет мириться с потерей своей территориальной целостности, а признаков, что Кремль прекратит свою агрессию, пока тоже нет.

"Какой я представляю себе победу? Полагаю, что победой будет сохранение Украины свободной и независимой страной, какой она была с 1991 года, с восстановленной территориальной целостностью. Это будет очень сложно. Это будет долгая работа", – заявил Милли.

"Украинцам удалось отразить натиск россиян на Киев, но предстоит серьезное сражение на юго-востоке, в районе Донецка, где россияне намерены накопить силы и продолжить наступление. Поэтому вопрос, чем это закончится, открыт. В идеале Путин примет решение о прекращении огня. Но прямо сейчас это не похоже на ближайший горизонт событий", - дал свою оценку ситуации генерал.

Вчера генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война России против Украины только набирает обороты и может продлиться еще долго - возможно, годы.

А 4 апреля в Белом доме высказали предположение, что война в Украине может растянуться на месяцы или дольше.