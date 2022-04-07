Война в Украине входит в стадию неопределенности, поэтому страны Североатлантического Альянса разошлись во мнениях, что делать на этом этапе конфликта.

Об этом со ссылкой на высокопоставленных источников в Брюсселе пишет газета The New York Times.

По данным издания, Польша и Прибалтика выступают за полный разрыв с Москвой и требуют "поставить ее на колени".

Франция, Германия и Турция считают, что "подчинить Россию" будет нелегко и выступают за переговоры с Путиным. Они не верят в победу Украины и выступают за договоренности о прекращении огня.

О позиции США и Британии газета не упоминает.

При этом, пишет NYT, страны НАТО сходятся в том, что война далека от завершения. Несмотря на уход от Киева, российские войска "медленно и жестоко продвигаются на востоке".

При этом газета пишет, что на складах уже заканчиваются "Джавелины", и для следующей фазы войны Киеву нужна дальнобойная артиллерия и более технологичные дроны.

Напомним, перед встречей министров иностранных дел в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война России против Украины только набирает обороты и может продлиться еще долго.

Также мы писали, что председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США прогнозирует, что война в Украине растянется на несколько лет.

Вместе с тем, вчера в Пентагоне заявили, что Украина может выиграть войну с Россией. После похожую мысль озвучил и Блинкен.

Война в Украине продолжается уже 43-й день. Мы следим за ситуацией в Харькове, Сумах, на Донбассе и в других регионах в обновляемом материале.

"Страна" анализировала главные события 6 апреля на полях сражений и дипломатических фронтах. На фронте было относительное затишье. Продолжалось накопление российских сил для броска на Донбасс со стороны Харьковской области. США ввели новые санкции против России, о санкциях в отношении "Сбербанка" объявил Лондон.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала об итогах 42-го дня войны и санкциях, которые Запад ввел против РФ.